Les secrets d’État peu à peu versés aux Archives générales du royaume

C’est une transparence longuement négociée, matérialisée dans une loi du 11 septembre 2022 : les archives belges classifiées ( « confidentiel », « secret », « très secret ») sont désormais soumises à un processus de déclassification obligatoire, modulé selon le niveau de protection. En tout état de cause, aucun document administratif ne pourra plus bénéficier d’un quelconque degré de protection après cent ans et devra être versé aux Archives générales du royaume (AGR), qui s’y préparent. Cette loi est d’application immédiate, elle devrait concrètement trouver son rythme de croisière dès l’an prochain.