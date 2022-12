Contrat de gestion de la RTBF: les éditeurs de presse dénoncent une concurrence déloyale et prévoient une action en justice

Les éditeurs de presse écrite en Fédération Wallonie-Bruxelles ont annoncé jeudi des actions devant les autorités administratives et juridictionnelles contre le nouveau contrat de gestion de la RTBF, qui leur livre selon eux « une concurrence frontale » déloyale.

Les éditeurs de presse écrite reprochent depuis des années à la RTBF une concurrence déloyale du fait de ses activités de presse écrite en ligne soutenues par des fonds publics. Il y a deux semaines encore, Bernard Marchant (Rossel) et François le Hodey (IPM) dénonçaient au nom de LaPresse.be l’insuffisance des balises prévues dans le projet de contrat de gestion de l’opérateur public.

« Ce nouveau contrat de gestion donne en fait plus de liberté à la RTBF pour concurrencer la presse. La ministre des Médias (Bénédicte Linard) déclare que les activités de presse en ligne de la RTBF seront différenciées de celles de la presse parce que 100 % de ses articles devront être liés à la programmation audiovisuelle. Cette balise est en fait vide, car le site internet fait partie, dans le contrat, des activités audiovisuelles, c’est donc une balise circulaire. La vraie balise avait été définie avec la Commission européenne, soit 100 % des articles devaient être liés à la programmation de télévision et de radio. Or la ministre a abaissé cette balise de 100 % à 60 % », exposent les éditeurs de presse.