«Felice espère battre Anderlecht»

J’imagine que lundi, pour la venue d’Anderlecht au Mambourg, vous serez assis juste derrière le banc de Felice, comme avant?

Bien sûr! Avec le mari de ma fille, qui vient me chercher et s’occupe des places. On a nos habitudes. Pour moi, son retour, c’est formidable car je sais pratiquement aller à pied au stade. Mais je me plaisais bien aussi à l’Union, un club qui peut encore lui dire merci aujourd’hui…

De cette position privilégiée, vous communiquez avec lui pendant le match?

Non. On se parle avant. Pendant, j’aime bien le voir diriger son équipe. Et après, je retourne directement, je le laisse faire son rapport…