«Pour la naissance de Felice, j’ai appelé l’ambulance d’un café»

Felice Mazzù a toujours privilégié l’esprit de groupe, le collectif. Incontestablement, il a hérité cela de son papa. Car quand on parle à Pasquale de son fils le plus connu, la conversation dévie directement sur ses autres enfants : « Je suis évidemment fier de Felice mais tout autant des deux autres car nos trois enfants ont brillamment réussi. Antonino, qui a 61 ans, est professeur de philosophie à l’ULB. Moi, je n’y comprends rien ! Pour Felice (56 ans), le deuxième, vous savez : ses études de prof de gym à Nivelles puis la suite ! Quant à Pasqualina (55 ans), elle est ingénieur chimiste et dirige elle aussi une équipe, dans sa branche. Et ils s’occupent tous bien de moi. »