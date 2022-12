La Pro League a entendu les supporters et décide de supprimer les matchs du dimanche à 21h

Une décision qui ravit Belgian Supporters, la fédération des supporters des clubs. « Il est important pour nous, en tant que fédération de supporters, de pouvoir dialoguer avec la Pro League, sur les sujets qui concernent le football en général et les supporters en particulier », a souligné Eddy Janssis, président de Belgian Supporters. « Le slot du dimanche soir est devenu un thème de plus en plus important pour les supporters. Nous sommes satisfaits d’avoir pu aborder ce point et que tant Eleven Sports que la Pro League se soient montrés constructifs. Cela renforce le dialogue entre les fans et toutes les parties du football. »