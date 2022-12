«L’heure est à la reconstruction et à un front uni»: les Storm Ultras appellent au soutien du Sporting de Charleroi

Après les heures sombres qui ont précédé la trêve de la Coupe du monde, l’heure est plus qu’à la réconciliation au Sporting de Charleroi.

Suspendus pour les cinq prochaines rencontres par le club carolo, les Storm Ultras ont appelé les autres supporters à « chanter et porter les couleurs carolos à l’exploit », en précisant qu’aucun « boycott n’est souhaité ni encouragé » de leur côté. « L’heure est à la reconstruction et surtout à un front uni tourné vers une mentalité de guerriers à avoir tant sur le terrain qu’en tribune. Car les points, le lien, l’amour des couleurs passent par là », peut-on encore lire dans le communiqué des Storm Ultras publié ce jeudi après qu’une réunion constructive et positive avait eu lieu lundi entre les supporters, Felice Mazzù et quelques représentants parmi les joueurs (Mbenza, Heymans, Kayembe, Ilaimaharitra, Marcq). « Le pardon dans la vie est la chose la plus importante dans la vie si on a envie d’avancer ensemble », déclarait Felice Mazzù face aux supporters ce lundi.