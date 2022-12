Comment Bella Hadid s’est imposée comme le mannequin de l’année

D’un coup, la mode devenait de la science-fiction. Soudain, tout semblait possible : les baskets auto-laçantes de Retour vers le futur, l’armure d’Iron-Man qui se construit toute seule autour de lui… Quand le 30 septembre 2022, à l’issue du défilé Coperni pour le printemps/été 2023 à Paris – marque française fondée par Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, nommée « en hommage à Copernic et à l’idée d’innovation et de recherche qui s’en dégage » –, de la peinture vaporisée sur le corps de Bella Hadid se change en robe en moins de quinze minutes, on se dit que ça y est : on vit dans le futur. La vidéo est devenue virale : dans les 48 heures qui ont suivi le défilé, la valeur de l’impact médiatique (MIV, Media Impact Value) de ce moment, mesurée par Launchmetrics, a été évaluée à près de 30 millions d’euros.