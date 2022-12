«Footbelgate»: les 10 premières transactions homologuées

Le parquet fédéral a annoncé, ce jeudi, l’homologation par la chambre des mises en accusation d’Anvers des accords de transaction pénale conclus par dix des inculpés du dossier « Zéro », celui qui a initié le « Footbelgate ». Dans ce dossier, le renvoi de 57 inculpés (56 personnes physiques et une société) avait été demandé par le parquet fédéral pour des préventions de faux et usage de faux, et/ou blanchiment, et/ou corruption, et/ou appartenance à une organisation criminelle. Dix des concernés se sont mis d’accord avec le parquet fédéral sur un montant financier permettant d’arrêter les poursuites. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de culpabilité, mais cet accord peut avoir des retombées sur le plan civil ; pour être valable, les trois magistrats de la chambre des mises devaient l’homologuer. L’action publique sera éteinte une fois les montants versés.

Les dix personnes évitant ainsi la case « procès » seraient le président et le CEO du Club de Bruges, Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert, le manager et directeur technique de La Gantoise Michel Louwagie, le General manager de Courtrai Matthias Leterme, l’ancien membre du c.a. de l’OHL Paul Van der Schueren, d’anciens membres du conseil d’administration de Genk (Patrick Janssens, Herbert Houben, Herman Nijs et Filip Aerden), et l’entraîneur des gardiens de but de l’équipe nationale, Erwin Lemmens. Le parquet n’a pas souhaité communiquer sur les noms et les montants.