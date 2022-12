Un Russe et un virus sont dans un bateau

Nous vivions depuis près de deux ans avec le coronavirus. A la mi-février, la nouvelle tomba : on pourrait désormais tomber les masques. Une joie intense… et de courte durée. Le 24 février, Poutine et la Russie déclarent la guerre à l’Ukraine. De quoi faire trembler l’Europe, redoutant un conflit généralisé. Face à l’événement, Kroll se transforme en dessinateur de guerre, dans les pas de David Low, illustre prédécesseur.

Le coronavirus

12 février : la fin des masques