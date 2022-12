«À propos», le podcast du Soir du 23 décembre: retour sur les deux semaines qui ont fait trembler le Parlement européen

Des députés européens perquisitionnés, une vice-présidente du Parlement en prison, des montagnes de billets collectées, le parlement Européen est plongé dans une séquence folle depuis la mi-décembre. Un véritable scandale de corruption avec le Qatar et le Maroc à la manœuvre. Le Soir a été parmi les premiers à révéler cette histoire. Via la plume de Louis Colart et de Joël Matriche. On s’est demandé comment avait travaillé la rédaction sur ce dossier. Sur les enseignements que l’on pouvait déjà en tirer. On a donc réuni Louis Colart et Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef.

