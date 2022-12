Le coronavirus

12 février : la fin des masques

« La fin des masques, c’est un peu notre petite libération à nous. Dans ce dessin, j’ai mis une collection de moments dont on rêvait, qu’on avait en tête lorsqu’on évoquait le jour où finirait le confinement. C’est aussi une allusion involontaire à Magritte, comme à Folon et au générique de fin des émissions d’Antenne 2 où on voyait voler des hommes en chapeau. »