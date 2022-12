Et pendant ce temps-là, à Oslo…

12 novembre : des activistes s’en prennent au « Cri » de Munch

« Je me suis amusé avec ce dessin, mais aussi avec d’autres, à saluer quelques œuvres que des activistes ont tenté de barbouiller : l’“Origine du monde” de Courbet, “Ceci n’est pas une pipe” de Magritte, la “Joconde” de Léonard de Vinci… et puis ce “Cri” de Munch. Ces dessins m’ont valu parfois des attaques. On m’a traité de vieux con boomer, qui ne comprenait rien à ces actions militantes en faveur du climat. On m’a dit : “Bien fait pour ces jeunes, ils sont mouchés !” En vrai, je ne dis pas que c’est bien ou mal. C’est juste pour rire. »