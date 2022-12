En France, on prend les mêmes et on recommence. Cinq ans après, revoilà Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles. Avec le même verdict final, favorable au président sortant. Que fait le parti socialiste, en ces temps de fronde sociale ? Il se meurt… à l’inverse de son voisin francophone belge, qui se maintient toujours honorablement.

11 avril : Macron et Le Pen au second tour des présidentielles

« “Koh Lanta” à la rescousse pour parler de la fin du premier tour des présidentielles françaises. Ça ne donne pas forcément envie de faire de la politique. »

13 avril : le PS français en lambeaux