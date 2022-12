Roger Waters nous offre ses «Lockdown Sessions»

Sony Music.

Depuis qu’il a quitté le groupe en 1985, Roger Waters n’a jamais cessé, sur scène, de chanter du Pink Floyd. Comme il continuera à le faire cette année. En studio, c’est plus rare. Il a craqué durant le confinement, en reprenant (et filmant) chez lui à la maison quatre titres du Floyd auxquels il ajoute ici la version de Comfortably Numb telle qu’il l’a livrée durant sa dernière tournée américaine, ainsi que The Bravery of Being Out Of Range tiré de son premier album solo. Son choix se porte évidemment sur la période du Floyd qui fut sienne avec Mother, Vera, Two Suns In The Sunset et The Gunner’s Dream. Le tout avec un véritable groupe et l’emphase nécessaire à ces morceaux d’anthologie. De quoi ravir les fans qui seront au Sportpaleis le 14 mai pour sa tournée d’adieux.