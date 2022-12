Trois jours d’absence pour maladie sans certificat médical?

Une nouvelle ère est en train d’advenir dans les relations de travail en cas d’incapacité de travail. Une loi permet désormais aux travailleurs des grandes entreprises de s’absenter, en cas de maladie, pour une durée maximale d’un jour. Or, en cette fin décembre, les ministres Frank Vandenbroucke (Vooruit) et Pierre-Yves Dermagne (PS) remettent le couvert. Dans un courrier envoyé au Conseil national du travail (CNT, qui regroupe employeurs et syndicats), ils proposent, ni plus ni moins, de ne plus exiger de certificats médicaux pour des absences allant jusqu’à 3 jours ! C’est Domus medica (la version néerlandophone de la Société scientifique de médecine générale) qui avait lancé les hostilités début décembre, non sans se heurter au refus du Voka (le patronat flamand).