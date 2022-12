Après Roberto Martinez, Thierry Henry va-t-il lui aussi quitter les Diables rouges? «S’il y a une opportunité, je l’évaluerai»

Henry avait déjà connu deux expériences comme entraîneur, d’abord à Monaco et ensuite du côté de Montréal, il y a plus de deux ans déjà. En Ligue 1, l’expérience avait tourné court puisqu’il a été limogé après un trois mois en poste entre octobre 2018 et janvier 2019. « Je suis allé à Monaco, et je me suis retrouvé avec 13 joueurs blessés », raconte-t-il. « Ils m’ont donné deux mois et demi et puis j’ai été viré. Et là, on m’a dit : ‘maintenant, tu es un coach’. »

Au Canada, la raison de son départ était bien différente. « Je suis allé à Montréal et je suis revenu parce que je n’ai pas vu mes enfants pendant un an, c’était dur. C’était à la période du Covid », confie-t-il. « Ne pas rentrer chez soi pendant quatre mois, c’était dur. »