Louane chante les sentiments de ses fans

Universal.

Après trois albums Chambre 12 (en 2015), Louane (2017) et Joie de Vivre (2020) certifiés respectivement triple platine, platine et or (un succès qui va decrescendo donc, même si la chanteuse garde une vraie popularité), Louane revient avec un album concept né d’une idée intéressante. En septembre dernier, Louane invite ses fans à partager leurs sentiments dans les commentaires de ses vidéos TikTok. Du coup, ils sont nombreux à partager avec elle leurs histoires personnelles mêlant déceptions, amours et joies. Un condensé de vies et de sentiments qui a inspiré ce disque de dix chansons écrites et composées par Louane, essentiellement piano-voix d’une belle sobriété, cinq titres inspirés des sentiments de ses fans et cinq inspirés de ses propres sentiments. À 26 ans, Louane se montre ici en phase totale avec une jeune génération, livrant un instantané contemporain balisé par de belles mélodies simples.