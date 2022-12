L’avenir décomplexé de Katie Gregson-McLeod

Columbia-Sony Music.

L’histoire de la chanteuse écossaise de 21 ans est de celles qui font rêver. Quand Katie Gregson-MacLeod poste en août dernier sa version démo piano-voix du titre Complex, une ballade déchirante, celle-ci devient vite virale sur TikTok, grâce notamment à un paquet d’artistes (dont King Princess ou Camila Cabello) qui en ont donné leur propre version. À l’époque, Katie travaillait encore dans un coffee-shop d’Inverness, avant de reprendre ses études d’histoire à l’université. Du coup, Columbia s’est intéressée à celle qui, étudiante, avait déjà publié son premier EP en 2021, Games I Play, et publie aujourd’hui Songs Written For Piano, cinq titres dont deux versions de Complex, la démo et la version avec cordes dirigée et arrangée par Simon Hale. Katie, c’est une voix exceptionnelle, forte et douce, et une sensibilité à fleur de peau. To Be Eighteen (elle se souvient de la solitude de ses 18 ans), I’m Worried It Will Always Be You et White Lies sont autant de perles annonciatrices d’un album qui devrait faire d’elle la future grande star du royaume de la pop.