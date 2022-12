Le tango fou du Trio Maag & Isabel Bermejo

Playground Music.

Le Trio Maag est constitué de Kaspar Uljas (bandonéon), Marek Talts (guitare) et Mingo Rajandi (basse). Kaspar et Mingo vivent à Bruxelles. Marek, dans un petit village de son Estonie natale. Le trio existe depuis plus de sept ans mais c’est en 2020 qu’il est rejoint par la chanteuse espagnole Isabel Bermejo, basée à Rotterdam. Tous ont en commun une passion pour le tango argentin. Ce Charla est leur premier album, constitué de leurs compositions rejointes, pour certaines, par les percussions d’Ahto Abner et la clarinette de Meelis Vind. Chantant en espagnol, Isabel se plie avec plaisir aux sonorités élargies au jazz-folk et aux saveurs latines légèrement teintées d’influences estoniennes. Un cocktail original qui déborde du style tango. La formation, sur ce premier album, privilégie l’improvisation, la fantaisie et la joie de vivre.