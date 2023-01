Les Racines élémentaires d’Ovidie: «La politisation de l’intime est la suite logique de mon parcours»

Ovidie aime la solitude de la vie à la campagne avec sa fille et ses chiens. Derrière cette façade plan-plan, Ovidie est une guerrière. Son champ de bataille, dans ses films et ses livres, c’est le sexisme et les violences masculines, avec le corps des femmes au centre. Tu enfanteras dans la douleur évoque les maltraitances que subissent les femmes durant leur accouchement, Là où les putains n’existent pas dénonce l’hypocrisie de la Suède vis-à-vis de la prostitution, et Libres ! s’attaque aux diktats sexuels. Rencontre sur les remparts d’Angoulême avec la réalisatrice et autrice, penseuse de notre rapport au corps et au sexe.

Vous ne seriez pas devenue ce que vous êtes si…