Antoine Flahault: «L’épidémie de covid est alarmante en Chine, il faut la garder à l’œil»

C’était le 7 décembre dernier. Après presque trois ans d’une politique « zéro covid » très stricte, la Chine décide d’y mettre fin, poussée par les manifestations de plus en plus violentes de la population, épuisée par des restrictions quotidiennes intenables. « En réalité, cela faisait sans doute quelques semaines que toutes les digues prises par le pays étaient en train de sauter et ne parvenaient plus à contenir le virus », explique le directeur de l’Institut de santé globale à Genève, Antoine Flahault. « Ce qui a très bien fonctionné avec les variants précédents, y compris celui de Wuhan, n’était plus tenable avec la très forte contagiosité d’omicron et ses multiples sous-variants. »