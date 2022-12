L’Arabie saoudite absente des licences d’exportation d’armes wallonnes

Le rapport sur les exportations wallonnes de 2021 vient enfin de sortir. L’Union européenne redevient le plus gros client pour les armes wallonnes. Mais des exportations plus risquées, comme le Brésil, le Cameroun ou le Pakistan, soulèvent encore des questions.

Pour la deuxième année d’affilée, l’Arabie saoudite ne figure pas sur la liste des licences d’exportation d’armes attribuées en 2021 par les autorités politiques wallonnes. Après des années de critiques et de reproches, ce ne serait donc plus un simple aléa, mais le début d’une tendance. Très symbolique puisque l’Arabie saoudite, et ses 34 millions d’habitants, reste le plus important acheteur d’armes (11 % du marché mondial en 2020, dernier chiffre disponible), les Etats-Unis les plus gros exportateurs (37 % du marché) dans un marché mondial en bonne santé. « Estimées à 1.981 milliards de dollars en 2020, les dépenses militaires mondiales affichent leur niveau le plus élevé depuis 1988 », précise le rapport.