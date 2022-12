Le comité de bioéthique propose de faire évoluer l’anonymat du don de sperme

La société change : le don devient moins tabou, et avec les tests ADN, l’anonymat du donneur n’est plus tellement assuré. Imposer l’anonymat ou permettre l’identification du donneur de gamètes, telle est la question que s’est posée le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique.

Trois, c’est le nombre d’options que préconise le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique. Il affirme que la volonté de dévoiler à l’enfant s’il a été conçu grâce à un don revient aux parents, et que, d’après les études scientifiques, il n’est pas montré que l’ignorance de l’identité du donneur aurait des conséquences néfastes sur la construction identitaire de l’enfant. Ainsi, il ne souhaite pas lever l’anonymat obligatoirement, mais plutôt laisser la possibilité aux donneurs, receveurs et enfants, de prendre leurs décisions. Il propose donc trois possibilités de dons : anonymes, identifiables ou connus. En outre, quelle que soit la voie retenue, l’enfant peut la remettre en cause et solliciter qu’un donneur anonyme change d’avis et accepte de donner des informations ou de prendre un contact. Aujourd’hui, un donneur peut venir avec des proches, qui bénéficieront de son don, dans ce cas le donneur est connu. En dehors de ce cas de figure, le don est anonyme.