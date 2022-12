Procès des attentats de Bruxelles: et soudain, la violence innommable du terrorisme

Une chose frappe Patricia Vanderlinden, dans ce hall d’aéroport retourné : « On retrouve tous ces GSM, c’est la vie qui s’est arrêtée », se remémore l’inspectrice principale du DVI, l’unité d’identification des victimes intervenue quelques heures après l’attentat du 22 mars 2016 à Zaventem. « Votre GSM, vous ne vous en séparez jamais. Vous partez faire des courses au GB et vous vous apercevez que vous l’avez oublié chez vous ? Alors vous remontez pour le récupérer. On ne l’oublie jamais lorsqu’on voyage. On ne se sépare pas de son GSM. A l’aéroport, ces GSM abandonnés, c’était le symbole de la vie qui s’arrêtait en une fraction de seconde. Ce sont des GSM qui sonnent pendant trois jours sans arrêt. Et puis qui s’arrêtent de sonner. Et pendant ces trois jours passés à l’aéroport, les alarmes des tapis roulants pour bagages n’ont jamais cessé de retentir. »