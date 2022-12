Une introuvable solidarité: l’Occident face au «Sud Global»

La soirée sur une terrasse de la medina de Marrakech aurait pu être douce, les échanges courtois et mesurés, comme il se doit entre chercheurs ou acteurs politiques de ce que l’on appelait naguère le Nord et le Sud, rassemblés par le think thank marocain « Policy center for a new south ». Habitués à confronter leurs vues, les intellectuels présents étaient issus de ce que l’on préfère appeler ici l’« Ouest élargi », s’étendant de l’Europe aux Etats Unis, jusqu’en Australie, et le « Sud global » auquel appartiennent les pays d’Afrique mais aussi d’Amérique latine. Alors que la modération était de règle durant les trois jours que dura la conférence officielle, le thème choisi pour cette soirée de « détente » ne tarda pas à mettre le feu aux poudres : l’Ouest contre le sud global.