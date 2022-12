Vagner Dias avant Seraing - Eupen: «Chaque match est une finale»

Ce vendredi face aux Pandas, les Sérésiens et Vagner Dias, leur attaquant cap-verdien, vont déjà abattre une carte importante dans la lutte pour le maintien.

On ne va pas dire que les affaires sérieuses reprennent pour Seraing, mais il y a quand même un peu de cela. La parenthèse « Coupe » est refermée, place au championnat. Cette compétition qui doit assurer la pérennité des Métallos parmi les meilleurs du pays. Peut-être même sa pérennité tout court d’ailleurs. On l’a dit, on va la répéter : les deux prochaines rencontres présentent un caractère, si pas crucial, à tout le moins déterminant. Il y a d’abord, ce vendredi, la venue de l’AS Eupen. Le tableau parle de lui-même : Seraing a onze points, Eupen seize. Un succès local permettrait aux Métallos de se replacer. Une défaite mettrait quasiment les Pandas hors d’atteinte.