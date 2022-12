Le nouveau contrat de gestion de la RTBF adopté sur fonds de critiques des éditeurs

Le nouveau contrat de gestion 2023-2027 de la RTBF a été signé jeudi par la ministre des Médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard, le président du Conseil d’administration, Baptiste Erkes, et l’administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot. Il comprend, notamment, une réduction de la pression publicitaire et une interdiction de publicité pour les énergies fossiles, une meilleure représentation de la diversité et un maintien des effectifs de personnel actuels.

Ce contrat fait toutefois l’objet de vives critiques de la part des éditeurs de presse écrite qui dénoncent une concurrence déloyale entre leur production, payante, et les articles web accessibles gratuitement sur le site de la RTBF. Ces derniers ont d’ailleurs annoncé jeudi qu’ils iraient en justice contre ce contrat de gestion.

Bien consciente des critiques dont ce nouveau contrat fait l’objet, la ministre Bénédicte Linard souligne qu’il est «le résultat de nombreuses concertations et d’échanges avec l’ensemble des parties prenantes, y compris les éditeurs de presse».

Elle dit «comprendre les inquiétudes de la presse écrite face aux défis qu’ils doivent relever». «Il ne faut cependant pas se tromper d’ennemi. L’enjeu principal est entre autres de réussir leur transition numérique et de participer à une information fiable et de qualité», précise Bénédicte Linard.

«Il s’agit, grâce à ce nouveau contrat de gestion solide aux objectifs clairs, de faire en sorte que la RTBF reste la première entreprise culturelle francophone, qui soutient nos productions belges, nos artistes et nos techniciennes et techniciens», souligne la ministre des Médias. «Des investissements considérables sont ainsi prévus envers les productions indépendantes pour les années à venir, et nous avons prévu des avancées en termes de diffusion et de valorisation de nos artistes sur l’ensemble des canaux de la RTBF.»

Plus de femmes, moins de pub, fin des annonces de carburants fossiles

Les investissements de la RTBF dans la production audiovisuelle indépendante augmenteront notamment de 62% et les quotas de diffusion d’œuvres de la Fédération sur l’ensemble des radios de la RTBF augmenteront de moitié.

Un large volet relatif à la représentation de la diversité à l’antenne compose également le contrat. Parmi les objectifs définis, la RTBF s’engage à diffuser 30 % d’artistes féminines dans sa programmation musicale dès 2025 et à diffuser au moins 250 heures par an de sport féminin.

Les publicités sont également dans le viseur du service public qui compte réduire la «pression publicitaire» et stopper la diffusion d’annonces promouvant les carburants fossiles.

Enfin, sur le plan social, la RTBF s’engage à maintenir l’effectif de personnel actuel.