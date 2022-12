Comment maximiser ses jours de congé en 2023?

Il est possible, en posant les bons jours au bon moment, d’optimiser ses congés pour profiter des week-ends et des jours fériés. Voici comment s’y prendre.

A l’approche de 2023, les employés peuvent commencer à planifier leurs congés. En anticipant à l’avance, il est possible, en posant les bons jours au bon moment, de profiter des week-ends et des jours fériés et ainsi, de « transformer » 29 jours de congé en 71.

Congés légaux

Tout d’abord, coup d’œil sur les congés légaux en Belgique.

Nouvel An : dimanche 1er janvier 2023

Lundi de Pâques : lundi 10 avril 2023

Fête du Travail : lundi 1er mai 2023

Ascension : jeudi 18 mai 2023

Lundi de Pentecôte : lundi 29 mai 2023

Fête nationale : vendredi 21 juillet 2023

Assomption : mardi 15 août 2023

Toussaint : mercredi 1er novembre 2023

Armistice : samedi 11 novembre 2023

Noël : lundi 25 décembre 2023

Comment s’y prendre ?

En 2023, le 1er janvier (Nouvel An) tombe un dimanche. Normalement, les employés peuvent bénéficier d’un jour de remplacement pour le jour ouvrable suivant (sauf s’il a été fixé au préalable), donc le 2 janvier. Si vous utilisez 4 jours de congé, vous pouvez donc être en vacances du samedi 31 décembre au dimanche 8 janvier soit 9 jours.

Pâques tombe ensuite le lundi 10 avril. En prenant 4 jours de congé du 11 au 14, vous pouvez être en vacances du samedi 8 au lundi 17, soit 9 jours de congé également.

Même principe pour les semaines qui suivent. Pour le lundi 1er mai (fête du travail), en prenant des vacances du mardi 2 mai au vendredi 5 mai (soit 4 jours), vous aurez 9 jours de congé d’affilée. Idem pour le lundi 29 mai (Pentecôte), en prenant des vacances du mardi 30 mai au vendredi 2 juin (soit 4 jours de congé), vous aurez à nouveau 9 jours de congé d’affilée.

Viennent enfin les ponts de l’Ascension (jeudi 18 mai), du 21 juillet (fête nationale), du 15 août (Assomption), et de la Toussaint (1er novembre) lors desquels vous pouvez obtenir 4, voire 5 jours de congé à condition que votre employeur vous les accorde.

Le 18 mai, si vous prenez congé le vendredi 19, vous ne devrez pas retourner au travail pendant 4 jours.

Le 21 juillet, vous pouvez prendre congé du jeudi 20 au lundi 24 juillet pour être à la maison 4 jours d’affilée.

Le mardi 15 août de l’Assomption, en prenant le lundi 14 août, vous serez 4 jours de suite en congé.

Le mercredi 1er novembre 2023 (Toussaint), si vous prenez des vacances le lundi 30 et le mardi 31 ou le jeudi 1 et le vendredi 2 novembre, vous aurez 5 jours de congé consécutifs. Si vous prenez ces 4 jours, vous aurez 9 jours d’affilée.

Le jour de l’Armistice tombe le samedi 11 novembre en 2023. Les employés à temps plein peuvent bénéficier d’un jour de remplacement pour ce jour. S’il tombe le lundi 13 novembre et que vous prenez congé les 4 jours suivants (du 14 au 17 novembre), vous aurez à nouveau 9 jours chez vous.