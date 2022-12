Victoire pour Uber: un chauffeur reconnu indépendant

Dans un long jugement (82 pages) que Le Soir a pu consulter, le tribunal du travail de Bruxelles donne raison à la plateforme Uber : un de ses chauffeurs est bien indépendant, comme l’a toujours soutenu l’entreprise américaine. Une décision qui annule celle, non contraignante, rendue début 2021 par la Commission de la relation du travail (ou CRT, une instance qui dépend du SPF Sécurité sociale) qui avait été saisie par le chauffeur en question, soutenu notamment par la branche « freelance » de la CSC, United Freelancers. La CRT avait statué que le collaborateur d’Uber était bien « présumé salarié ». La plateforme avait ensuite assigné le chauffeur, l’ONSS et l’Etat belge en justice.

Le jugement rendu ce jeudi est long mais déclare en substance qu’il n’y a pas de lien de subordination entre le chauffeur et Uber. « Il s’agit d’une relation de travail de nature indépendante. Il n’y a pas lieu de requalifier la nature de la relation de travail », précise le texte. En d’autres mots, le juge considère que le collaborateur était bien libre d’organiser son travail et son temps de travail et qu’Uber n’exerçait pas de contrôle hiérarchique sur ce dernier.

« Une décision importante » selon la plateforme

« Le tribunal a confirmé que les chauffeurs qui utilisent notre application sont indépendants et ont la liberté de choisir si, quand et où ils travaillent. Il s’agit d’une décision importante pour les milliers de chauffeurs qui utilisent notre application et qui souhaitent rester indépendants », commente Laurent Slits, CEO d’Uber Belgique. « Dans le même temps, nous savons qu’il y a un travail important à faire afin de garantir aux travailleurs indépendants une meilleure protection. Nous continuerons à travailler avec le secteur et nos partenaires sur ces sujets. »

De son côté, United Freelancers « s’étonne que les décisions, tant en Belgique qu’en comparaison de nos pays voisins, soient tellement contradictoires. Cela indique à tout le moins que la loi manque de clarté. Heureusement une nouvelle loi sur l’économie de plateformes entrera bientôt en vigueur et prévoit une présomption de salariat qui, en application des critères, devra s’appliquer aussi aux chauffeurs prestants pour Uber. »