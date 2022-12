Manchester City sort Liverpool en 8es de la Coupe de la Ligue, Kevin De Bruyne doublement décisif (3-2, vidéos)

Les Reds, tenants du titre, et les Skyblues ont proposé du beau spectacle pour la reprise du football en Angleterre.

Manchester City s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise ce jeudi en s’imposant face à Liverpool 3-2 au terme d’un match à rebondissements. Titulaire, Kevin De Bruyne, auteur de deux assists, a joué toute la rencontre avec les Cityzens.

Il n’a fallu que dix minutes pour que ’KDB’ retrouve sa connexion avec Erling Haaland. Sur un centre du Diable Rouge, le buteur norvégien s’est montré plus prompt que la défense des ’Reds’ pour ouvrir le score. Liverpool a réagi dix minutes plus tard en égalisant via Fabio Carvalho (20e).