Asile: la fin du froid, cache-sexe du gouvernement fédéral

C ache-sexe : 1. Au sens propre, triangle d’étoffe qui couvre le bas-ventre. 2. Au sens figuré – familier –, ce qui sert à masquer une action blâmable ou gênante. Et donc, oui, au sens figuré, la fin du froid et de la neige est bien le cache-sexe du gouvernement fédéral qui sert à masquer une non-action blâmable ou gênante. En ce début de semaine, après la remontée des températures, la crise de l’asile est dès lors retournée au frigo politique : là où on l’avait stockée depuis des mois.