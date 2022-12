En Belgique

Les rêves de faire retentir la « Brabançonne » au Mondial de football se sont vite évanouis. En 2022, la Belgique, « toujours grande et belle », ressemble surtout à un village folklorique. Son roi tutoie un passé colonial malaisant. Son Parlement wallon perd la tête – et son greffier. Et même sa Vierge Marie, sous l’effet de la canicule, tombe la chemise… enfin, dans l’imaginaire de Kroll. Reste un astronaute namurois, appelé Liégeois, pour nous faire prendre un peu de hauteur.

8 juin : la visite royale de Philippe au Congo