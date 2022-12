La société mère TikTok admet avoir utilisé des données pour suivre des journalistes

Des employés de l'entreprise technologique chinoise ByteDance, maison mère de TikTok, ont utilisé les données de l'application vidéo pour traquer des journalistes. Ils ont ainsi tenté de découvrir qui était à l'origine des fuites dans les médias. L’entreprise ByteDance l'a admis vendredi.

Plusieurs employés auraient accédé aux données de deux journalistes écrivant sur l'entreprise. Ils cherchaient ainsi à découvrir d'éventuels liens entre le personnel et les journalistes du Financial Times et de BuzzFeed, selon un courriel interne auquel l'agence de presse française AFP a pu avoir accès.