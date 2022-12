Les policiers entament leur action à l'aéroport de Charleroi

Une action des syndicats de police a pris place, comme prévu, à l’aéroport de Charleroi ce vendredi matin. Les files s’allongent et le hall des départs est plus encombré qu’à l’habitude.

Les syndicats de police ont entamé, comme prévu, vendredi à 8 heures une action à l’aéroport de Charleroi (BSCA) pour dénoncer l’attitude du gouvernement fédéral dans le dossier des fins de carrière et des salaires. Selon Eddy Quaino, délégué permanent CGSP, l’action porte ses fruits avec un hall des départs plus encombré qu’à l’habitude.

« Toutefois, et c’est très bien ainsi, on sent que les passagers qui avaient un vol ce matin ont pris leurs dispositions et sont arrivés bien à l’heure. Ce qui rend la situation tout à fait gérable », a indiqué Eddy Quaino.