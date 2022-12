Les quatre conseils de la police pour éviter de se faire cambrioler pendant les fêtes

– Faites en sorte, si possible, que les cadeaux ne soient pas visibles depuis l’extérieur ;

Maud Deltenre, inspectrice de quartier de la zone germinalt interrogée par la RTBF invite les citoyens à « faire des listes avec les numéros de série et s’assurer que tout est bien assuré. Comme ça, en cas de vol, on peut fournir toutes les infos à la police et à notre compagnie d’assurances. »