André Onana prend sa retraite internationale quelques jours après la fin de la Coupe du monde

Le gardien André Onana a annoncé ne plus rejouer avec la sélection camerounaise. Durant la Coupe du monde, le coéquipier de l’Inter Milan avait eu un différend avec son sélectionneur.

André Onana prend sa retraite internationale avec Cameroun. Le gardien de but a publié un message d’adieu sur les médias sociaux ce vendredi. Lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, Onana a été exclu de la sélection après une dispute avec le sélectionneur national Rigobert Song. Ce dernier a exigé plus de discipline de la part de son gardien de but.

Onana, 26 ans, coéquipier de Romelu Lukaku à l’Inter Milan, était encore dans les cages lors du premier match de la phase de groupe du Cameroun en Coupe du monde. Défaite 1-0 contre la Suisse. Pour le deuxième match contre la Serbie (3-3), Onana avait été placé sur le banc. Il a finalement quitté le rassemblement du groupe camerounais.