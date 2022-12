Coupe du monde: l’arbitre de la finale Argentine-France sort du silence et tacle plusieurs médias

En rentrant au pays, l’arbitre polonais a réglé ses comptes et a évoqué la polémique du troisième but argentin qui aurait pu être refusé parce que des remplaçants argentins étaient sur le terrain au même moment : « Les Français n’ont pas mentionné cette photo, où vous pouvez voir qu’il y a sept Français sur le terrain. » En conférence de presse, il a montré une photo de l’arrêt d’Emiliano Martinez sur Randal Kolo Muani. Dans les dernières secondes de la prolongation, le joueur français a eu une belle occasion d’offrir le titre aux Bleus. Sur l’image, on peut voir plusieurs remplaçants français sur le terrain, prêts à célébrer le but.

Arbitre de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, Szymon Marciniak a été pointé du doigt par plusieurs médias français pour son arbitrage. Le journal L’Equipe lui a, par exemple, attribué la note de 2/10 pour son arbitrage. On pouvait ainsi lire : « Le Polonais Szymon Marciniak, arbitre expérimenté en Ligue des Champions, n’a pas été à la hauteur des circonstances, du moins dans sa mission. »

Il justifie ensuite sa décision avant de tacler plusieurs médias : « Tout d’abord, cette situation (pour qu’elle soit sanctionnable) devrait affecter le jeu. Et quel a été l’impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain ? C’est chercher la petite bête, on sait qu’un homme qui se noie attrape un rasoir. Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz. Des amis, des grands arbitres de France, m’ont écrit. La réception était super. De nombreux professionnels et footballeurs nous ont envoyé des félicitations. Kylian Mbappé a dit que nous étions des super arbitres. Nous avons atteint le plafond de verre, mais il reste des choses à faire. »