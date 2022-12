Deux médicaments contre la mucoviscidose désormais remboursés pour les enfants

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), et l’Inami ont noué un accord avec la société pharmaceutique Vertex sur le remboursement de Kaftrio et Kalydeco. « Nous avons tout fait pour trouver une solution. Et nos efforts sont récompensés. De cette manière, nous pouvons garantir les meilleurs soins possible à plus de 140 enfants de moins de 12 ans atteints de mucoviscidose. C’est tout ce qui compte », commente Frank Vandenbroucke.

Maladie lourde

« La mucoviscidose est une maladie extrêmement lourde qui a un impact majeur sur la charge de morbidité et sur la qualité de vie des patients atteints. Kaftrio améliore la fonction pulmonaire, réduit le nombre d’infections, diminue le besoin d’antibiotiques et offre aux patients une meilleure qualité de vie. Ce médicament a un impact positif majeur non seulement sur la qualité de vie des personnes atteintes de mucoviscidose, mais aussi sur la qualité de vie de leur famille et de leurs amis », communique le ministère de la Santé publique. Pratiquement, il ne sera plus nécessaire d’introduire une demande auprès du Collège des médicaments orphelins pour obtenir le remboursement, ce qui réduit la période d’incertitude pour le patient et sa famille. Le remboursement dépend évidemment d’un certain nombre de critères médicaux.

Aussi pour les bébés

A partir du 1er février 2023, Kalydeco en monothérapie sera également remboursé dès l’âge de 4 mois. Kalydeco est un médicament qui permet de rétablir l’équilibre sel-eau dans les voies respiratoires afin de protéger au mieux les poumons. Aujourd’hui, la thérapie est remboursée à partir de l’âge de 2 ans. Avec ces nouvelles modifications, les tout jeunes patients atteints de mucoviscidose pourront prétendre au remboursement dès l’âge de 4 mois.