Prix de l’énergie: les fournisseurs d’énergie s’engagent à soutenir les indépendants et les PME

Le ministre des Indépendants et PME David Clarinval a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec la Febeg (fédération belge des entreprises électriques et gazières) et les fournisseurs d’énergie pour mieux protéger les entreprises dans le contexte de la crise énergétique.

Le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place un « code de conduite » au bénéfice des indépendants et des PME face à la crise énergétique et à la forte hausse des coûts de l’énergie. Le travail se poursuit jusqu’en février en vue de son adoption.