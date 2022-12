«C’est un peu Noël avec elle!»

Elles ne se connaissaient pas il y a neuf mois. Alberte Degryse a 76 ans. Elle a travaillé comme aide familiale pendant 17 ans. Elle a demandé le divorce pour faits de maltraitance, tandis que les liens avec ses enfants se sont rompus. Par fierté, elle s’est enfoncée dans la solitude. De son côté, Catherine De Haene, 68 ans, est retraitée de la fonction publique européenne. Ses enfants et petits-enfants vivent au Sénégal ou en Grèce. Comme son mari, elle aime les gens et s’en va vers eux à chaque fois que possible. C’est via l’antenne rixensartoise de l’association Bras dessus Bras dessous, qui met en contact des personnes âgées seules avec des voisins, qu’elles se sont rencontrées. Depuis, ce sont comme deux « sœurs » qui aiment se retrouver tous les quinze jours.