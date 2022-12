Noël, ou l'évolution d'une célébration païenne à la fête commerciale par excellence

Tout le monde a eu une grand-mère qui nous expliquait que l’esprit de Noël résidait dans l’orange qu’elle nous offrait. C’est le cas de la docteure en psychologie de la consommation de l’Université libre de Bruxelles, Alexandra Balikdjian, qui explique que c’était « sa manière de colorer la fête, de se réchauffer par un câlin et de prendre de la vitamine C. On nous a, depuis, donné beaucoup de belles images à penser et qui nous viennent de la tradition judéo-chrétienne. On va mettre le petit Jésus dans la crèche, allumer les bougies, aller à la messe de minuit. Chaque famille développe ainsi son propre rituel. Certaines se mettront en pyjama pour déballer les cadeaux. D’autres mettront des habits à paillettes et boiront du champagne ».