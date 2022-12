Procès des attentats à Bruxelles: les avocats des accusés demandent que les fouilles soient motivées

Les avocats des accusés détenus au procès des attentats à Bruxelles ont demandé, vendredi matin, devant le tribunal civil en référé, que les fouilles à nu de leurs clients soient motivées et notifiées au préalable, au cas par cas. De même pour les autres mesures de sécurité, à savoir les génuflexions et les privations sensorielles.

«Il faut individualiser ces mesures et dire, chaque jour, en quoi il y a un danger potentiel si on ne procède pas à cette fouille», a plaidé Me Delphine Paci, l’avocate de Salah Abdeslam. «Une fouille corporelle intégrale est une mesure exceptionnelle. Il faut que ce soit indispensable», a-t-elle ajouté.

Des « sévices prohibés »

«Ce sont des sévices prohibés, constitutifs de traitement inhumain et dégradant, en vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme», a expliqué Me Paci. «Si vous estimez qu’il n’y a pas de violation de l’article 3, nous vous demandons de considérer qu’il y en a une de l’article 6 [relatif au droit à un procès équitable], car les accusés sont mis dans un état psychologique tel qu’ils ne sont plus acteurs de leur procès», s’est-elle adressée à la juge.

A titre subsidiaire, les avocats demandent de faire cesser le caractère systématique des fouilles à nu, des génuflexions et des privations sensorielles (masque sur les yeux et musique à haut volume dans le fourgon).

Selon les avocats de la défense, rien ne justifie actuellement que de telles mesures soient mises en œuvre. «Il n’y a pas de danger spécifique selon l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM) pour ce procès-ci», a soulevé Me Paci. «Selon l’État belge, la menace est au niveau 3 sur les transferts. Mais nous n’avons pas d’information sur le niveau de risque des audiences», a ajouté Me Nicolas Cohen.

«Nous sommes dans un État de droit. On n’applique pas la loi du talion», a poursuivi Me Paci. «Notre combat n’est pas illégitime car c’est dans l’intérêt d’avoir un débat serein dans le procès des attentats. Ce n’est pas un chantage à la parole. Et je pense que la présidente de la cour d’assises est sensible à nos arguments puisqu’elle a décidé de postposer l’interrogatoire des accusés. Notre démarche n’a donc rien d’absurde et d’indécent».

À lire aussi Procès des attentats de Bruxelles: les avocats réclament en référé l’arrêt des fouilles corporelles «sans motivation»

« Une mascarade, une hystérie »

«Je ne sais même plus quoi dire. Tout ceci est une mascarade, une hystérie, la paranoïa, l’hyper vigilance...», a déclaré Mohamed Abrini, vendredi matin, devant le tribunal civil de Bruxelles en référé. Il a affirmé à nouveau qu’il ne parlerait pas au procès des attentats du 22 mars 2016, dans lequel il est accusé, si ses conditions de transfert de la prison au palais de justice ne changent pas.

«Je compare le procès de Paris (relatif aux attentats du 13 novembre 2015, NDLR) avec ce qui est fait ici. A Paris, tout a été fait pour que les accusés soient placés dans les meilleures conditions possibles. Je n’avais pas de masque sur les yeux, pas de gilet pare-balle, pas de musique. J’ai écouté de la musique, mais ça, ce qu’on nous impose, c’est pas de la musique», a expliqué Abrini, sous-entendant que le son qui est imposé pour désorienter les accusés lors de leur transfert est agressif. Certains ont parlé de musique «heavy metal», d’autres de «hard rock».

«Je veux être ici mais sereinement, calmement. Nous, on n’a plus rien à perdre. On est déjà condamné lourdement», a dit l’accusé. «Pour venir ici (au Justitia à Haren, NDLR) c’est le parcours du combattant. Pour avoir un bic, un putain de bic, c’est compliqué», s’est-il emporté, parlant de «méthodes hitlériennes» de la police. «Dans ces conditions, moi je ne viendrai pas», a-t-il répété.