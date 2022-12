Blocage autour de la nomination de Marie-Pierre Fauconnier (ex-Sibelga) à la tête de Bruxelles-Environnement

Une importante partie des cadres et des agents de Bruxelles-Environnement ne veulent pas de Marie-Pierre Fauconnier comme dirigeante. Cette semaine, le conseil de direction a envoyé un courrier en ce sens au gouvernement bruxellois. Une pétition signée par 300 agents a suivi dans la foulée. La décision de l’équipe de Rudi Vervoort (PS) était donc attendue vendredi avec d’intérêt. D’autant plus que verts et rouges possèdent des points divergents sur le dossier. Les premiers expriment des fortes réserves concernant la nomination de Marie-Pierre Fauconnier, arrivée de loin en tête lors de la procédure de sélection. Les seconds poussent pour la désigner. Le point a finalement fait vendredi l’objet d’un blocage lors de la dernière réunion de gouvernement de l’année. Il est donc reporté au mois de janvier prochain. L’ancienne cheffe de cabinet adjointe de Laurette Onkelinx est étiquetée PS. Les réticences d’Ecolo ne concernent pas ce passé socialiste, mais son passage chez Sibelga.

À lire aussi Marie-Pierre Fauconnier (ex-Sibelga) pressentie à la tête de Bruxelles-Environnement

Elle avait démissionné en 2021 après avoir fait supporter par l’entreprise des frais d’avocats qui lui incombaient personnellement. Elle avait exposé des frais d’avocat pour 130.000 euros pour forcer Google (avec succès) à supprimer des informations la concernant, notamment des allégations de proximité avec le parti socialiste ou encore des accusations de harcèlement lorsqu’elle travaillait à l’administration de l’énergie, un dossier « instruit et déclaré sans fondement », nous avait indiqués Mme Fauconnier. Mais elle avait fait supporter ces frais par Sibelga au lieu de les prendre à sa charge. Elle a reconnu dans nos colonnes avoir commis une faute et promis de rembourser les 130.000 euros à Sibelga. Dans son courrier au gouvernement, le conseil de direction de Bruxelles-Environnement fait justement allusion aux anciennes accusations de harcèlement. « Parmi les valeurs fondamentales sur lesquelles repose la fonction publique, il faut aussi rappeler celles qui définissent et encadrent le management : le respect, l’autonomie, la responsabilité, la considération accordée à l’autre et la bienveillance », lit-on ainsi dans le document.