Des fans de l’Union Saint-Gilloise prêts à boycotter le huitième d’Europa League au Lotto Park

En ce début de semaine, l’Union avait annoncé avoir trouvé un accord avec le RSCA pour disputer au Lotto Park son 8e de finale retour d’Europa League qui aura lieu le 16 mars prochain. « Nous sommes très reconnaissants envers OHL et la ville de Louvain pour les quatre derniers matches européens au Den Dreef. Mais pour notre club et surtout pour nos supporters, il est important de jouer plus près de chez nous, dans notre ville. Cela facilite également l’organisation », avait expliqué Philippe Bormans, le CEO du club saint-gillois qui, pour rappel, ne peut pas jouer les matches de coupe d’Europe dans son propre stade Marien, celui-ci ne répondant pas aux normes édictées par l’UEFA.

Une annonce qui a fait bondir certains fans saint-gillois, dont les Union Bhoys, le fervent club de supporters du matricule 10, qui ont vigoureusement réagi par communiqué. « Nous avons cru pendant quelques minutes que nous étions un 1er avril (…) Passée la stupéfaction, c’est la colère et l’incompréhension qui ont pris place. »

Dans leur ligne de mire, la direction du club : « Comment est-ce que cette idée a pu naître dans la tête de notre CEO ? Comment est-ce que notre président (NDLR : Alex Muzio) a pu accepter cette décision alors qu’il nous dit qu’il respecte l’Union et ses supporters ? Pourquoi aller jouer ailleurs qu’au Den Dreef ? (…) Nous sommes d’accord que nous devrions jouer dans notre ville. Mais de là à nous annoncer que notre match se jouera dans le stade d’Anderlecht, il y a un pas qui n’aurait jamais dû être franchi. »

Et les supporters saint-gillois de déplorer le manque de communication avec les instances dirigeantes du club. « Si nous avions été concertés par notre direction, chose qui n’a jamais été le cas, nous aurions clairement fait comprendre qu’il était hors de question d’envisager l’éventualité d’aller jouer chez notre rival. »

Face à cette situation, les Union Bhoys ont décidé de poser un geste fort, très fort même : boycotter cette rencontre historique ! « Notre direction compte sur nous pour faire de cet événement une grande fête le 16 mars ? Et bien monsieur Bormans, ce sera sans nous ! »