Grippe: les symptômes auxquels il faut faire attention

Habituellement, le pic d’épidémie de la grippe est recensé en janvier ou en février. Avec les dernières barrières qui sont récemment tombées pour se protéger du covid-19, en l’occurrence les masques, la transmission de la grippe est plus facile, selon Yves Van Laethem.

Les symptômes

Selon le Vidal, l’intelligence médicale au service du soin français, si vous ressentez un sentiment de malaise, de fatigue et des frissons, il est possible que vous ayez attrapé la grippe. S’en suivent alors la fièvre, une vilaine toux sèche et douloureuse, des douleurs musculaires et articulaires diffuses très marquées, accompagnées de maux de tête. La fièvre peut être relativement forte, aux alentours de 39 degrés. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est conseillé de contacter votre médecin.

Comment faire la différence entre la grippe et le coronavirus ?

Pour Yves Van Laethem, interrogé par RTL, le virus de la grippe n’a pas changé. On connaît ses symptômes : on a une toux, mal partout, de la température plus ou moins élevée… Cela ressemble aux symptômes des premières souches que nous avons connues du coronavirus. Désormais, nous vivons également avec le variant omicron. Des souches qui peuvent donner les symptômes décrits ci-dessus, mais aussi des symptômes au niveau des voies respiratoires supérieures, mal de gorge, de la fatigue, le nez qui coule… Parfois la différence sera facile à établir, parfois complexe. Cela explique la présence encore utile des tests rapides et PCR.