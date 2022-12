Cyclisme: l'UCI modifie son barème de points et donne plus d’importance aux Grands Tours et aux Monuments

L’Union cycliste internationale (UCI) a présenté sa réforme du barème de points dans un communiqué de presse vendredi. L'UCI accorde plus de points aux meilleures performances dans les Grands Tours et les Monuments.

Suite à l'agitation autour de la promotion et de la relégation du WorldTour cette saison, l'UCI a revu son système pour le prochain cycle de trois ans. Plus de points seront disponibles dans les trois grands tours (Giro, Tour et Vuelta). Cela vaut pour le classement final, les étapes individuelles et les classements généraux. L'augmentation concernera également les courses de plusieurs jours du WorldTour et des ProSeries.