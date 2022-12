«À propos, rétro 2022», le podcast du 26 décembre: retour sur 10 mois de guerre en Ukraine

Aujourd’hui, on parle offensive russe en Ukraine. Sans doute l’événement géopolitique de 2022. On reviendra sur ce qui a poussé Vladimir Poutine à entrer en guerre, sur la résistance farouche et inattendue des Ukrainiens avec Marine Buisson et Philippe Regnier du service monde.

Pas de pause pour « À Propos » ! Pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l’actualité qui a marqué cette année. La formule reste identique : des journalistes de la rédaction racontent, analysent et donnent des clés pour mieux comprendre. « À Propos » de 2022, c’est l’opportunité de jeter un œil dans le rétro sur les faits marquants de l’année écoulée (guerre en Ukraine, prix de l’énergie, bouleversement climatique). C’est aussi un micro ouvert à des personnalités comme Pierre Kroll, Marius Gilbert ou Béatrice Delvaux pour avoir leurs impressions sur les douze derniers mois.