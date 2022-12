«À propos, rétro 2022», le podcast du Soir du 28 décembre: pourquoi la crise de l’accueil marquera aussi 2023

Entre 2.000 et 3.000 Afghans, Syriens, Burundais laissés sans solution de logement, parfois depuis quatre ou cinq mois. Des familles avec enfants ont même dormi dans la rue. Le gouvernement est paralysé par la perspective des élections de 2024. La crise énergétique prend toute la place. La Belgique ne respecte pas l’état de droit : l’Etat a été condamné plus de 7000 fois en Belgique, plus de 600 fois par la Cour européenne des droits de l’Homme. Et pourtant l’indignation est au plus bas. On en parle avec Véronique Lamquin, spécialiste de l’actualité européenne, et Maxime Biermé, qui couvre la migration au Soir.

