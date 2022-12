Analyse: le retour des choses sérieuses

Depuis la rentrée de septembre, les événements liés à la gestion du parlement de Wallonie auront fait couler beaucoup d’encre. A raison : cette saga soulève des questions importantes sur les finances publiques, le contrôle démocratique et la responsabilité politique, l’exercice du mandat électif et la gestion qualitative des ressources humaines. Mais on ne nous en voudra pas de considérer qu’à l’échelle d’une Région qui cherche à garder la tête hors de l’eau, l’essentiel est ailleurs.

Mercredi au parlement, on se bousculait pour assister à la mise en place du nouveau Bureau et d’un nouveau président qui doivent redorer le blason de l’institution. Par contre, les débats budgétaires sont passés au second plan. Cet entretien avec Adrien Dolimont, le grand argentier wallon, tombe à pic pour nous rappeler que le déficit chronique, l’endettement colossal, les économies structurelles et le soutien aux ménages ou aux entreprises en difficulté valent mieux qu’une note en bas de page.