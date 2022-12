Tarabella et le Qatargate, mauvaise blague pour un gai luron

Marc Tarabella est sonné mais toujours au travail. Sonné par deux semaines de révélations d’une éventuelle corruption du Qatar, par une perquisition domiciliaire et des accusations des premiers inculpés (Pier Antonio Panzeri et Francesco Giorgi). Il faut dire que ses propos ne l’aident pas, lui qui avait, en 2015, condamné ouvertement l’attribution de la Coupe du Monde au Qatar en affirmant qu’« il y avait plus d’ouvriers morts sur les chantiers au Qatar que de joueurs qui allaient jouer cette Coupe du Monde », avant de retourner sa veste ces derniers mois. « Le droit des travailleurs a progressé ces dernières années. Et de manière significative ! Le Qatar n’est pas un paradis social mais il a progressé plus que nul autre Etat de cette région du monde. Mon discours consiste à saluer les efforts qu’ils ont faits. (…) Il faut aider le Qatar et ne pas être dans la posture facile de critiquer. C’est du populisme de gauche que je ne peux accepter.